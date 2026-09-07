Andrea Ranocchia esprime tutta la sua fiducia verso l'Inter in vista della sfida di domani sera contro il Real Madrid. Questo il suo pensiero espresso per Sport Mediaset: "L'Inter è una squadra in grande fiducia, perché viene da una vittoria contro il Napoli che poche squadre sotto 2-0 sarebbero riuscite a fare. Mi auguro possa fare bene a Madrid; incontra una delle migliori squadre al mondo ma ha tutte le qualità per tenere testa alle migliori squadre al mondo".

Sarà anche la sfida che vedrà uno di fronte all'altro José Mourinho e Cristian Chivu: "Sono tanti gli incroci. Sicuramente sarà una bella partita. I tifosi interisti saranno legati a Mourinho perché ha fatto qualcosa di straordinario, ma penso che Chivu voglia dare una lezione per far capire di avere superato un po' il maestro".