Slaven Bilić, ct della nazionale croata, ha svelato oggi lista dei giocatori convocati in vista delle prossime quattro partite in calendario, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Nella lunga finestra FIFA, i Vatreni sfideranno in Nations League: Repubblica Ceca, Spagna (due volte) e Inghilterra. Una mini-campionato a cui prenderà parte, tra gli altri, anche l'interista Petar Sucic.

"L'estate è passata, il tempo per riflettere è finito - ha spiegato in conferenza stampa il successore di Zlatko Dalic -. È arrivato il momento del raduno, quello che aspettavamo: siamo pronti. Ho parlato con i giocatori, ho riflettuto e ho stilato la lista definitiva. Questa è una situazione particolare, avremo quattro partite in 12 giorni. Servivano alcuni giocatori in più, ed essendo il mio primo raduno ho voluto vederli tutti. Ho optato per convocarne 23 più 3. I migliori giocatori giocano in nazionale, questo è l'unico criterio che ho utilizzato. La Croazia funziona meglio con un sistema a quattro in difesa e ha un sistema ben consolidato. Baturina non è un'ala pura, si accentrerà e questo cambierà il sistema. I cambiamenti rivoluzionari non hanno bisogno di essere forzati, arriveranno da soli".