Una storia destinata a durare ancora a lungo. L'Inter comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032.

Una firma importante e tanto attesa, che il club nerazzurro celebra così sul proprio sito ufficiale: "Potenza, freddezza, un innato senso del gol, una prima stagione in cui ha lasciato un segno indelebile nei trionfi nerazzurri, una seconda annata iniziata in modo prodigioso: Pio Esposito ci ha messo poco a ritagliarsi uno spazio importante nel gioco dell’Inter e nei cuori dei tifosi, mettendo a disposizione della squadra le sue grandi qualità fisiche e tecniche e realizzando gol pesantissimi, contribuendo in modo decisivo al Double conquistato dalla squadra di Cristian Chivu nel 2026. Una storia tutta nerazzurra pronta ad arricchirsi di nuovi capitoli, grazie al prolungamento di contratto che legherà l’attaccante al Club fino al 2032".