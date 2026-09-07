L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale commentando l'esito della partita di sabato tra i nerazzurri e i partenopei: "Il calcio è uno sport del diavolo, è incredibile. Il calcio è crudele. C'è crudeltà in ogni partita. Ci sono giudizi asprissimi per chi perde, favolosi per chi vince".

Allegri nella mia Inter?

"Non c'è mai stata la possibilità. Non mi è mai capitato. Ho un ottimo rapporto con lui. Il Napoli ha la rosa giusta per Allegri? La rosa è ottima. Ogni partita poi è una partita a sé. Devo dire che dopo due partite di seguito, contro un Como giovane veloce e contro l'Inter, io penso che Allegri stia facendo bene con il Napoli"

Rimpianti?

"Tantissimi", dice ridendo.

Chivu può vincere la Champions?

"Sì, ha una rosa perfetta, equilibrata, giocatori fortissimi, speciali come Lautaro Martinez. Bisogna avere la fortuna che tutte le partite di Coppa incappano in un periodo positivo. Chivu mi sembra che sia tranquillo per poter far tutto. Quindi potrebbe capitare ancora, questa è la speranza di tutti i nostri tifosi".

Come si spiega l'addio di Ausilio?

"Mi dispiace che sia andato via. Non posso conoscere i rapporti con Ausilio e la società. Dispiace, è un valore perso".

Pio Esposito come Bobo Vieri?

"Mi ricorda un po' Bobo Vieri, l'avevo preso già avanzato e conosciuto. A parte la grande Inter di Mazzola, non ricordo un giovane che avesse avuto la strada di Pio. Ha tutti i mezzi per fare bene. L'Inter si basa su di lui e quando deve vincere si appoggia anche su Marcus Thuram e chi è più in forma".

Si è alzato il livello della Serie A?

Si gioca meglio, non so se è dovuto al modo di arbitrare. Inter-Napoli è stata una bellissima partita di calcio. Ma tutte le gare sono veloci, interessanti. E poi abbiamo il Como. Io credo che sia cresciuto il livello.

Il Napoli?

"Il Napoli è forte. Bisogna avere pazienza. Lo troveremo ancora lì a lottare contro i nerazzurri".