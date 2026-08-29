Ange-Yoan Bonny detiene un piccolo, ma significativo, record all’interno dell’Inter. L’attaccante francese è infatti il giocatore nerazzurro con la striscia più lunga di presenze consecutive in Serie A: sono 22 le partite di campionato consecutive nelle quali Bonny ha preso parte alla gara.

Un dato che testimonia la continuità del giocatore, presente in tutte le ultime 22 sfide disputate dall’Inter in campionato. Bonny precede nettamente i compagni di squadra nella speciale classifica delle strisce attualmente aperte.

Alle sue spalle c’è Sucic, fermo a 6 presenze consecutive, mentre Lautaro Martínez segue con 5. Chiudono la graduatoria Andy Diouf e Luis Henrique, entrambi a quota 4. 

Sezione: Stats / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 17:46
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.