Meno fischi, più reti. Dopo tre giornate di serie A, si potrebbe riassumere così il primo risultato del nuovo corso indicato dal designatore degli arbitri Daniele Orsato che reclama meno interventi del VAR, rigori scomparsi. Una nuova linea che trova il gradimento di Fabio Capello, come afferma lui stesso nel corso di 'Radio Anch'io - Sport' su RAI Radio Uno: "Era ora he si fischiasse di meno, evitando di premiare le simulazioni, le urla quando uno ha un contrasto. Finalmente si vede giocare di più, in maniera più piacevole. Si vedono molti più giocatori con i crampi. Questo é dovuto alla continuità del gioco, più veloce ed aggressivo". Fin qui si sono segnate in media tre reti a partita: "Se fermi costantemente il gioco, le squadra si posizionano in difesa. Al contrario, c'é la possibilità di andare subito in attacco e l'avversario non è pronto, aggiunge l'ex tecnico del Milan.

Capello parla poi della brutta gara di ieri tra Juventus e Milan: "La squadra rossonera è ancora in fase sperimentale. Deve capire cosa vuole l'allenatore Ruben Amorim. Invece da parte della Juventus speravo qualcosa di più. Non si vede ancora quella determinazione e fluidità di gioco che vorrebbe Luciano Spalletti. Due squadre che, per il momento, non sono dominanti". Tra le squadre italiane che si apprestano ad iniziare il percorso in Champions League, Capello si dice particolarmente incuriosito dal Como: "Ha un allenatore molto intelligente, che sa leggere la partita. Ha dato un gioco alla squadra, vuole essere padrone del campo. Sarà interessante vedere come affronterà la Champions".