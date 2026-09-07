Il commento dell'inviato di FcInterNews, Domenico Fabbricini, dal Santiago Bernabeu dopo le conferenze stampa di Lautaro e Chivu, alla vigilia della super sfida tra l'Inter e il Real Madrid di Mourinho. 

La vigilia di Real Madrid-Inter, Chivu "risponde" a Mourinho: le ultime dal Bernabeu
Sezione: Web Tv / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 21:05 / Fonte: dall'inviato Domenico Fabbricini
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.