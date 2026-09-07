Intervistato da Jolanda De Rienzo, Ezequiel Lavezzi ha ripensato a Inter-Napoli 3-2, gara dai mille colpi di scena, dalla quale la squadra di Max Allegri è uscita con l'amaro in bocca, beffata al 90' da una rimonta epica dei nerazzurri: "Il Napoli ha fatto una bella partita, però penso che dopo il secondo gol si sia abbassato troppo, e questo ha pesato sul risultato finale. Poi, certo, bisogna anche parlare della caratura tecnica dell'Inter e del fatto che abbia mostrato carattere. Penso che sia stato determinante". 

La sfida l'ha decisa Lautaro, con una doppietta da rapace dell'area di rigore: "E' un grandissimo giocatore, ha una qualità immensa", ha concluso il Pocho

Sezione: Focus / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 21:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.