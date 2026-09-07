Nonostante abbia fatto capolino assieme ai compagni e abbia partecipato alla prima fase del riscaldamento, per Federico Dimarco non ci sono sensazioni positive in vista della partita di domani sera al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League. L'esterno infatti dal torello in poi ha lavorato a parte su un altro campo e non si esclude possa anche rimanere a Milano, come fa sapere Sportmediaset. Sicuramente non giocherà dall'inizio, dove il suo posto a sinistra verrà preso da Carlos Augusto. Possibilità di essere nell'undici titolare anche per altri calciatori subentrati contro il Napoli: Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Curtis Jones.

Per quanto riguarda il Real Madrid, ci sarà grande emergenza a centrocampo. In forte dubbio Aurelien Tchouameni, che comunque stamattina si è allenato. Assenti sicuramente Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Arda Guler, tutti squalificati.