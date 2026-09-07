Massimo Mauro promuove il Napoli nonostante la sconfitta per 3-2 contro l’Inter. L’ex azzurro ha apprezzato soprattutto l’atteggiamento mostrato dalla squadra di Massimiliano Allegri a San Siro: "A me il suo Napoli è piaciuto, e tanto. Se c'è una squadra che sabato avrebbe meritato il sostegno della fortuna era la sua. Rivedo il gol sbagliato da Anguissa e mi chiedo: ma come ha fatto?", ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Per Mauro, il risultato non deve cancellare quanto di buono mostrato: "Saremmo superficiali e parziali. Il Napoli ha giocato a viso aperto, ha messo in difficoltà l'Inter, l'unica secondo me che per organico gli è superiore. Ha costruito, ha anche subito com'è giusto che sia in gare del genere, ma esce con una consapevolezza che non può perdere: sarà protagonista".

La prova di San Siro, secondo Mauro, deve cancellare parte del pessimismo nato dopo il ko con il Como: "Allegri può essere soddisfatto, anche se i punti restano pochini. Ha avuto la forza di andare a sfidare l'avversaria sul suo campo, senza tirarsi indietro. Farlo a San Siro non è facile", ha concluso.