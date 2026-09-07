Federico Dimarco resta l’unico vero punto interrogativo dell’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Come riporta il Corriere della Sera, l’esterno nerazzurro è alle prese con una leggera distorsione al ginocchio rimediata nel primo tempo della gara contro il Napoli. Dimarco era riuscito comunque a proseguire, confezionando anche l’assist per il primo gol di Lautaro Martinez, ma al termine della partita è apparso leggermente zoppicante. Oggi verranno valutate nuovamente le sue condizioni: dovrebbe partire con la squadra per la Spagna, ma al momento appare difficile immaginarlo titolare al Bernabeu. Carlos Augusto è pronto a sostituirlo.

Thuram e Jones spingono per una maglia

Cristian Chivu può comunque contare su un organico ricco di alternative. Calhanoglu, entrato nella ripresa contro il Napoli, dovrebbe tornare al centro del gioco, mentre Curtis Jones e Marcus Thuram, subentrati contro gli azzurri, si candidano per partire dall’inizio. In particolare Thuram può insidiare Pio Esposito per affiancare Lautaro in attacco.

Stones scalpita, riflessioni anche a destra

Anche John Stones punta a una maglia da titolare in una partita di questo livello. Sulla fascia destra, invece, la possibile assenza di Dimarco potrebbe spingere Chivu verso una soluzione più equilibrata: dopo la buona prova di Diouf, prende quota Luis Henrique, che garantirebbe maggiore protezione sulle corsie e più verticalità. Il Real, dal canto suo, arriverà alla sfida con diverse assenze, tra squalifiche e problemi fisici. Chivu, escluso Dimarco e il recupero ancora incompleto di Spence, può invece scegliere quasi a pieno organico.