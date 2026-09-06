Tocca a Michael Oliver, uno degli arbitri più esperti e apprezzati a livello internazionale, la direzione di gara di Real Madrid-Inter, partita di cartello della giornata inaugurale della League Phase della Champions League. L'arbitro di Ashington vanta coi nerazzurri quattro precedenti, con un bottino favorevole visto che l'Inter ha vinto tre volte con un pareggio. L'ultimo incrocio risale all'ultima edizione del torneo, anche in quel caso nella gara inaugurale di Amsterdam contro l'Ajax vinta col punteggio di 2-0.

Sezione: Copertina / Data: Dom 06 settembre 2026 alle 20:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.