Ci sono partite che valgono più dei tre punti. Real Madrid-Inter riporterà inevitabilmente alla mente la notte del 22 maggio 2010, quando proprio al Santiago Bernabeu i nerazzurri di José Mourinho conquistarono la Champions League completando il Triplete. Come racconta Paolo Condò sul Corriere della Sera, il legame tra Mourinho, l’Inter e quello stadio resta impossibile da separare. Il tecnico portoghese e i nerazzurri hanno poi percorso strade differenti, ma la loro storia continua a incrociarsi con quella notte sullo sfondo.

Mourinho ritrova Chivu, ma da avversario

Domani sarà soprattutto particolare vedere Cristian Chivu sulla panchina opposta a quella dello Special One. Nel 2010 il romeno era uno degli uomini di Mourinho, oggi guida un’Inter che arriva a Madrid con entusiasmo e tre vittorie consecutive in campionato. Sugli spalti e attorno alla partita non mancheranno altri richiami al passato. Ci sarà Javier Zanetti, mentre nel gruppo nerazzurro figura anche Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, altro protagonista di quella squadra entrata nella storia.

Il Bernabeu resta il luogo dell’ultimo trionfo italiano

Quella finale contro il Bayern resta ancora oggi un punto di riferimento per tutto il calcio italiano: l’Inter è stata l’ultima squadra italiana a vincere la Champions League. Sedici anni dopo, il Bernabeu torna quindi a fare da teatro a un intreccio quasi perfetto. Mourinho contro l’Inter, Chivu contro il suo maestro e una nuova squadra nerazzurra che prova a scrivere un’altra pagina europea.