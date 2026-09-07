Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha indicato nella Roma di Gian Piero Gasperini la principale candidata al ruolo di anti-Inter. L’ex tecnico giallorosso ritrova nella squadra attuale alcuni tratti della formazione che conquistò lo Scudetto nel 2001. "L'anti-Inter in effetti è la Roma. Ha proseguito sullo stesso itinerario della scorsa stagione e sta mantenendo lo stesso atteggiamento, con una base di gioco e qualità importante. In più ha schierato un giocatore nuovo, Mora, che si è già inserito perfettamente nei meccanismi della squadra".

"Gasperini ha inculcato lo spirito di sacrificio"

Secondo Capello, uno dei punti di forza è il calcio aggressivo proposto dai giallorossi: "La Roma gioca uno contro uno a tutto campo e ha un gioco propositivo nel quale si aiutano tutti. Quando hai quattro o cinque giocatori di qualità nei sedici metri che sanno dialogare nello stretto, prima o poi qualcosa succede". Importante anche la profondità della rosa: "Gasp ha voluto due titolari per ruolo e ha fatto bene. I risultati si sono visti contro l'Atalanta con i cambi nel secondo tempo". Capello riconosce grandi meriti all’allenatore: "Ha inculcato nei giocatori un'idea di sacrificio, e questo è fondamentale. I giocatori lo seguono perché è un allenatore credibile".

"Non puoi rinunciare a Dybala quando sta bene"

L’ex tecnico si è soffermato anche sui singoli: "Wesley finora sta dominando in campionato, ma sono curioso di vederlo in Champions. Per lui sarà una prova di forza e maturità". Poi Dybala, Mora e Soulé: "Non puoi rinunciare a Dybala quando sta bene. Mora sta dimostrando di avere classe e concretezza. Ma voglio sottolineare anche Soulé: pure entrando per venti minuti è uno che può fare la differenza". Infine il paragone con la Roma del 2001: "Vedo molte analogie. Nel primo anno avevamo capito di essere forti, poi completammo la squadra con Batistuta".

Sul mercato di gennaio, invece, Capello predica selezione: "Prendere per prendere, no. Nel caso bisogna acquistare un giocatore che possa lasciare il segno".