E' il capitano Lautaro Martinez il primo a presentarsi nella sala conferenze del Bernabeu per presentare i temi della grande sfida di domani. FcInterNews vi riporta le sue parole con il proprio inviato a Madrid.
In questo stadio l'Inter ha fatto la storia, con Milito decisivo.
"Conosco la storia, so cosa è successo in quel periodo ma oggi siamo a molti anni di distanza da quello che è accaduto allora. Oggi sono molto concentrato per fare il mio lavoro nel migliore dei modi e fare la migliore partita possibile".
Si gioca in uno stadio leggendario, Mbappé è il migliore al mondo oggi?
"Ho sentito le sue parole, affrontiamo una grande squadra con grandi campioni di alto livello ma abbiamo le nostre armi e ogni anno dimostriamo di crescere di livello, come gruppo, come squadra. La cosa importante è fare la migliore partita possibile. Sappiamo chi affrontiamo, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi nel poco tempo a disposizione, abbiamo recuperato e stiamo bene. Mbappé è uno dei migliori attaccanti al mondo".
Il lavoro dell'attaccante oggi: tu aiuto anche dietro, sei completo.
"Dipende da ogni squadra, il nostro modo di giocare prevede di fare pressione e stare attenti in fase difensiva. Mi viene naturale aiutare anche dietro".
Che Champions ti aspetti? Che voglia avete?
"L'anno scorso siamo usciti presto, ma alla fine tutti gli anni sono importanti per crescere e imparare dagli errori, cercare sempre di migliorare. Mi aspetto come ogni anno di fare il massimo e portare l'Inter in alto".
Una delle dicerie attorno all'Inter è che Lautaro non segnava negli scontro diretti, hai smentito questi voci sabato?
"La cosa più importante è che l'Inter vinca, queste voci si sentono ma ho fatto tanti gol importanti. L'Inter è la cosa più importante, conta che vada avanti il gruppo, la squadra, il singolo viene dopo. Sabato è stata importante per noi, abbiamo vinto contro una squadra forte come il Napoli ma la strada è ancora lunga con tante partite da giocare".
La Champions per voi è ossessione o sogno?
"E' un obiettivo, sogniamo tutti, ossessione no. Sogniamo tutti, è una competizione importante, ci sono squadre di altissimo valore, è un obiettivo sicuramente sì perché, come ripeto sempre da quando sono qui, in questo grande club dobbiamo avere sempre la giusta mentalità, portare trofei all'Inter lo dimostriamo quando siamo in campo".
Il Real Madrid si è rinforzato, conoscete Dumfries, sarà più complicato rispetto agli altri anni?
"E' una squadra importante con moltissimo valore, con livello altissimo ma sicuramente si sono rinforzati in difesa hanno fatto molto bene, hanno preso giocatori con qualità in difesa ma abbiamo le nostre armi e cercheremo di fare il meglio possibile per poterli bloccare con le nostre armi".
Mourinho ultimo allenatore che ha fato vincere una Champions all'Inter, che immagine c'è di lui in società?
"Non c'ero in quel periodo, dovete chiedere a lui. Ha ottenuto titoli importanti nel club, lo rispetto moltissimo ma oggi abbiamo solo la testa sulla partita".
Alvarez voleva andare via, ora è in una situazione strana, hai parlato con lui?
"Sì, gli ho mandato un messaggio, gli ho dato il mio sostegno, siamo in nazionale insieme. E' un amico, un momento non facile per una decisione del suo club. Gli auguro il meglio e spero possa dimostrare presto di essere un grande giocatore".
Messi rinuncia alla Nazionale, come pensi che verrà rimpiazzata la sua assenza?
"Sapevamo che sarebbe arrivato questo momento, ma è stata comunque una notizia forte per quello che significa Leo per tutto il nostro Paese. Ho parlato con lui, ho fatto un post Instagram per ringrazialo, ci ha insegnato tanto, ci ha guidato, ci ha fatto trionfare, non si è mai arreso e questo è quello che mi porto via. Abbiamo vissuto momento molto intensi insieme".
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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