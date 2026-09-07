Roma e Como possono essere rivali dell'Inter per lo Scudetto? Se n'è parlato negli studi di 'Pressing' e i pareri concordano con il peso che può avere la Champions League per le due outsider: "C'è l'incognita Champions per entrambe le squadre - ha detto Giampaolo Pazzini -. Se riusciranno a sopportare ogni tre giorni uno sforzo fisico e mentale importante, sono due squadre che in Italia possono arrivare in fondo. Più la Roma del Como".

"La Champions League incide su Fabregas che non ha mai giocato le coppe da allenatore, è una cosa completamente nuova - ha aggiunto Riccardo Trevsani -. Più lui di Gasperini, che ha portato la Roma in Champions al primo colpo. La cosa da sottolineare è che decide l'Inter, né la Roma né il Como. Se l'Inter fa 90 punti nessuna, con la Champions, riuscirebbe a fare altrettanto".