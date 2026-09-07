Nella giornata di ieri l'Inter Women ha superato la Lazio Women nella Serie A Women's Cup per 3-1, in rimonta. Al termine della partita, nonostante la sconfitta, il difensore Carola Zannini ha mostrato ottimismo per il prosieguo della stagione ai canali ufficiali del club biancoceleste: "Abbiamo fatto la nostra partita, in settimana abbiamo lavorato al meglio possibile. Abbiamo iniziato bene e siamo passate in vantaggio ma dopo il primo gol loro abbiamo avuto un momento di down. Il nostro ottimo lavoro di squadra non è bastato. L'Inter è un club che palleggia ed è appena passata in Champions, quindi direi che per noi è stato un buon test ma non è stato sufficiente. Nella gara loro sono state più centrate e penso che sia quello ciò che ci è mancato. La Lazio c'era, c'è e ci sarà, il nostro è stato un buon inizio. Siamo una squadra tutta nuova, stiamo lavorando bene tra di noi e ci rifaremo sicuramente".