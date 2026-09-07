Il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio croata, Slaven Bilić, ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la nuova edizione della Nations League e per le quattro partite in programma tra fine settembre e inizio ottobre contro la Repubblica Ceca a Praga il 26 settembre, contro la Spagna a Siviglia il 29 settembre, contro l'Inghilterra a Fiume il 3 ottobre e contro la Spagna a Spalato il 6 ottobre. Non manca nell'elenco l'interista Petar Sucic. Ancora convocati gli inossidabili Luka Modric e Ivan Perisic.

Ecco la lista completa:

Portieri: Dominik Livaković (Barcellona), Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria), Ivor Pandur (Rangers).

Difensori: Joško Gvardiol (Manchester City), Josip Juranović (Union Berlin), Josip Šutalo (Lazio), Josip Stanišić (Bayern), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Brighton & Hove Albion), Ivan Smolčić (Como).

Centrocampisti: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Martin Baturina (Como), Luka Sučić (Real Sociedad), Petar Sučić (Inter), Josip Mišić (Dinamo Zagabria).

Attaccanti: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo), Franjo Ivanovic (Lens), Dion Drean Beljo (Dinamo Zagabria).

Convocazioni preliminari: Lovro Majer (AEK), Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augusta), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka), Karlo Letica (Lucerna), Luka Stojković (Dinamo Zagabria).

Sezione: Focus / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 17:18 / Fonte: HNS
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.