Il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio croata, Slaven Bilić, ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la nuova edizione della Nations League e per le quattro partite in programma tra fine settembre e inizio ottobre contro la Repubblica Ceca a Praga il 26 settembre, contro la Spagna a Siviglia il 29 settembre, contro l'Inghilterra a Fiume il 3 ottobre e contro la Spagna a Spalato il 6 ottobre. Non manca nell'elenco l'interista Petar Sucic. Ancora convocati gli inossidabili Luka Modric e Ivan Perisic.
Ecco la lista completa:
Portieri: Dominik Livaković (Barcellona), Dominik Kotarski (Dinamo Zagabria), Ivor Pandur (Rangers).
Difensori: Joško Gvardiol (Manchester City), Josip Juranović (Union Berlin), Josip Šutalo (Lazio), Josip Stanišić (Bayern), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Brighton & Hove Albion), Ivan Smolčić (Como).
Centrocampisti: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Martin Baturina (Como), Luka Sučić (Real Sociedad), Petar Sučić (Inter), Josip Mišić (Dinamo Zagabria).
Attaccanti: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo), Franjo Ivanovic (Lens), Dion Drean Beljo (Dinamo Zagabria).
Convocazioni preliminari: Lovro Majer (AEK), Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augusta), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka), Karlo Letica (Lucerna), Luka Stojković (Dinamo Zagabria).
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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