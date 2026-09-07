Una vittoria in rimonta, nei minuti di recupero, dopo una partita che sembrava stregata. Il 2-1 della Roma contro l’Atalanta è di quelle partite che può cambiare la stagione, anche se il campionato è solo alla terza giornata. I giallorossi continuano la proprio marcia a punteggio pieno e si candidano al ruolo di anti-Inter, altra squadra a 9 punti e reduce da una straordinaria vittoria in rimonta – sempre oltre il 90’ – contro il Napoli. Le quote parlano chiaro: il tricolore della Roma dopo 26 anni si gioca a 4,75 su 888sport, preceduto in lavagna solo dal bis nerazzurro, fissato a 1,90 su Sisal.
Molto distante le altre, con Juventus e Milan, reduci dal pareggio dello Stadium, date entrambe a 9,00, stessa quota del Como di Cesc Fabregas, sempre più convincente dopo il poker rifilato al Genoa. Perde terreno invece il Napoli di Massimiliano Allegri, alla seconda sconfitta consecutiva dopo la sofferta vittoria dell’esordio: il quinto tricolore partenopeo crolla a 16,00 rispetto al 6,00 di inizio stagione.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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