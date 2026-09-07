Intervistato da Inter TV a 24 ore da Real Madrid-Inter, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha iniziato così: "Rispetto alla Serie A è una competizione diversa, un minitorneo di otto partite. Noi iniziamo qui al Bernabeu contro il Real, dove poche squadre fanno risultato. Noi faremo del nostro meglio per mantenere la nostra identità e quello che vogliamo costruire. Sono sicuro che faremo una grande partita".
Che sensazioni ha in vista della gara?
"La squadra è serena, abituata a questi palcoscenici. Sono anni che partecipa a queste competizioni e arriva quasi fino in fondo. L'eccezione è il Bodo-Glimt, visto che qualcuno è sempre pronto a mettere il bastone tra le ruote. Però sono giocatori internazionali, non scordiamo che Lautaro ha fatto una finale di Coppa del Mondo segnando in semifinale, Thuram anche lui ha fatto grandi cose con la Francia e Akanji con la Svizzera. Siamo una squadra internazionale, siamo abituati a giocare in questo tipo di stadi".
Cosa si prova a guidare di nuovo questa squadra in Champions League?
"Ve lo dirò domani dopo la partita. Noi abbiamo voglia di essere competitivi, pensiamo partita per partita. Più o meno ci sono dei microcicli da raggiungere, microobiettivi da raggiungere e domani parte il primo".
Alessandro Savoldi
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