Gianfranco Zola guarda con fiducia al prossimo impegno europeo del Napoli. L’ex azzurro, che mercoledì sarà al Maradona come opinionista di Prime Video, ha parlato della sconfitta in rimonta subita contro l’Inter e delle possibili conseguenze in vista della sfida con l’Arsenal. "Io dico che San Siro, dal punto di vista psicologico, può essere un vantaggio per il Napoli", ha spiegato Zola ai microfoni de Il Mattino. Il 3-2 incassato contro l’Inter resta difficile da digerire, soprattutto per come è maturato, ma secondo Zola può trasformarsi in una spinta ulteriore.

"È una partita che lascia l'amaro in bocca per come è andata, ma alla fine la voglia di reagire sarà tanta, facendo ovviamente attenzione a non commettere errori e non esagerare". Il Napoli dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra desiderio di riscatto e lucidità, soprattutto contro un avversario di altissimo livello. "L'Arsenal? Giochi contro una super squadra. Sarà una partita difficile, ma non credo sarà una questione psicologica, per me sarà l'ultimo fattore. Il Napoli certamente reagirà. Saranno altri i fattori importanti".