Non poteva sperare in un esordio migliore Issiaka Kamate, che negli ultimi giorni di mercato si è trasferito all'Atletico Madrid dall'Inter. Il francese, inserito nella squadra B dei Colchoneros, guidata da Fernando Torres, ha segnato la seconda rete nella vittoriosa trasferta ad Alicante contro l'Hercules (0-2), con un tocco da pochi passi dopo un gran numero di Alvaro Santos al minuto 96. Prima partita con la nuova maglia e primo gol già in archivio.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 00:42
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.