Allenamento dell'Inter terminato, a breve i nerazzurri prenderanno il volo con direzione Madrid. Volo sul quale, alla fine, nonostante le buone impressioni delle scorse ore non salirà Federico Dimarco: Cristian Chivu ha deciso, secondo Sky Sport, di non convocare l'esterno che nel corso della gara col Napoli ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio. Decisione presa non perchè la situazione sia peggiorata ma per evitare rischi e sfruttare questi due giorni per lavorare al meglio ad Appiano Gentile in vista della gara di lunedì con l'Udinese. Oltretutto, oggi Dimarco ha lavorato normalmente col gruppo.

Chivu non manca di alternative su quel fronte, a partire da Carlos Augusto, anche se l'assenza di uno dei giocatori di punta della sua formazione rappresenta comunque una defezione non di poco conto.