Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni dice la sua sui rapporti di forza del campionato dopo le prime tre giornate: "Delle prime quattro in classifica nella scorsa stagione solo il Napoli accusa un ritardo, le altre - che hanno conservato la stessa guida - stanno giocando che è una meraviglia e raccolgono ciò che meritano. Inter e Roma hanno fatto il pieno, il Como è a sette su 9, Allegri fermo a tre". Da qui la riflessione su Antonio Conte: "Mi viene da pensare che le dimissioni di Conte fossero più che motivate e figlie dell'ossessione di vincere: aveva capito che la squadra rischiava l'usura e che in estate non si sarebbe fatto mercato. Antonio è attrezzato per i miracoli, ma forse s'è stancato di compierli a secco".

"Inter senza eguali in attacco. Como uno spettacolo per gli occhi"

Il quadro è molto diverso per le rivali. Dell'Inter Zazzaroni esalta soprattutto un reparto offensivo composto da Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny che "non ha eguali in campionato". La Roma mostra invece "un'aggressività e un'ammirevole sicurezza gasperiniana", mentre il Como viene definito "totalmente plasmato da Fabregas, uno spettacolo per gli occhi". Juventus e Milan, infine, hanno "valori interessanti e potenzialità per ora inespresse" e possono puntare alla Champions, anche se per Zazzaroni il cammino europeo potrebbe diventare la variabile decisiva nella corsa di Inter, Napoli, Roma e Como.