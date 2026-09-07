Sky Sport ipotizza una mezza rivoluzione a livello di formazione per l'Inter, domani in campo al Bernabeu per l'esordio in Champions League contro il Real Madrid: rispetto alla sfida di campionato vinta a spese del Napoli, sono i cinque i cambi previsti dai colleghi. A parte la difesa, rinconfermata in blocco con Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni davanti a Pepo Martinez, il resto dovrebbe subire delle modifiche per ragioni legate al turnover e non solo. A sinistra, per esempio, dovrebbe essere Carlos Augusto a prendere il posto dell'infortunato Federico Dimarco, rimasto a Milano per superare il problemino al ginoccho accusato sabato scorso. Sull'altro lato potrebbe agire Luis Henrique; le chiavi del centrocampo torneranno tra le mani di Hakan Calhanoglu, con Nicolò Barella inamovibile sulla sua sinsitra, e la sorpresa Curtis Jones a occupare la zolla di mezzala destra. In attacco, accanto al confermatissimo Lautaro Martinez, Marcus Thuram può spuntarla sulla concorrenza.

PROBABILE INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.