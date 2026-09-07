Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex difensore Nicola Legrottaglie ha parlato dello stato di salute di Inter e Roma, entrambe vittoriose in rimonta nel terzo turno del campionato di Serie A. Di seguito la sua analisi: "L'Inter è una conferma, ogni anno diventa più forte, ha una struttura solida e aggiunge ogni anno qualità. La Roma anche lei è cresciuta tanto, grazie a Malen soprattutto, è completa come rosa quest'anno. L'unico dubbio è il ritmo, tenerlo tutto l'anno è difficile".

Sezione: News / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 19:29
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione