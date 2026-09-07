I tifosi del Real Madrid si stanno mobilitando a sostegno della popolazione di Ceuta, da giorni alle prese con una gravissima emergenza sociale legata alla crisi migratoria innescatasi qualche settimana fa e ancora matrice di fortissime tensioni, e del suo club calcistico. Nelle ultime ore, sui social media hanno iniziato a circolare messaggi tra sostenitori e soci del club che esortano il Bernabéu a mostrare il proprio sostegno al Ceuta domani, durante la partita di Champions League contro l'Inter.

"Diffondiamo tutti la notizia sui social per la partita dell'Inter. Bandiere spagnole e di Ceuta", recita uno degli appelli che circolano tra i tifosi del Real Madrid. Altri sostenitori si sono uniti all'iniziativa e stanno pianificando di andare allo stadio con entrambe le bandiere. Finora, il Real Madrid non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale significativa riguardo alla questione Ceuta, nonostante il legame del club con la città, la cui squadra è militante nella Liga Hypermotion, la seconda divisione iberica, sia innegabilmente importante.