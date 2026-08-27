L'Inter, tra le varie partite che dovrà giocare nella League Phase di Champions League, sfiderà anche il Borussia Dortmund. I colleghi di OptaPaolo evidenziano una statistica interessante: tra le avversarie affrontate almeno cinque volte tra Coppa dei Campioni e Uefa Champions League, il Dortmund è l'unica contro cui l'Inter ha sempre segnato almeno due gol.

Ricordiamo gli impegni dell'Inter: Real Madrid fuori casa, Liverpool in casa, Club Brugge in casa, Dortmund fuori casa, Shakthtar in casa, Feyenoord fuori casa, Stuttgart in casa e Slovan Bratislava fuori casa.

Sezione: Stats / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 20:32
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione