Dopo la conferenza stampa, l'attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé ha rilasciato anche alcune parole ai microfoni di Sky Sport, nelle quali ha ricordato in maniera anche un po' maliziosa la sua passione per il Milan da ragazzino: "Sicuramente preferisco il Milan... Ma l’Inter è un avversario che merita grande rispetto. Una squadra di qualità. Quando ho visto il sorteggio la mia mente è volata subito a Marcus Thuram visto che siamo molto amici. Ma loro hanno anche Lautaro Martinez che è un attaccante capace di fare la differenza. Certo spero non in questo caso".

Il francese parla anche di José Mourinho: "Un grande motivatore, sta trasmettendo al gruppo l’esperienza di tanti anni di carriera. È un piacere e un privilegio essere allenati da lui. Siamo tutti uniti ma lo eravamo anche lo scorso anno. Purtroppo non sempre i risultati arrivano. Guardate la mia Francia: volevamo vincere il Mondiale e invece non siamo riusciti neppure a raggiungere la finale…", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.