Quattro vittorie nelle prime quattro giornate, come non accadeva dalla stagione 2014/15: come evidenzia Inter.it, la Roma condivide con l’Inter la testa della classifica a punteggio pieno a quota 12, con dodici gol segnati e uno subito. La squadra di Gasperini è partita con un 4-0 alla Fiorentina, seguito poi dallo 0-4 a Lecce e dalla vittoria in rimonta per 2-1 contro l’Atalanta prima del successo ottenuto sul campo del Torino nell’ultimo turno. C'è stato anche il pari in Champions con il Fenerbahce.