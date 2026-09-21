Nonostante l'infortunio al flessore della coscia sinistra subito in Inter-Udinese, che lo terrà fuori per qualche settimana, John Stones è già impegnato nel percorso di recupero. Lo ha confermato lui stesso sul proprio profilo Instagram: "Ho rimediato un piccolo infortunio nell'ultima partita, ma sto già lavorando per tornare dopo la sosta nazionali". Una volta conclusa la finestra, i nerazzurri saranno di scena a San Siro contro il Parma, sabato 10 ottobre alle 18, prima di sfidare il Brugge martedì 13 in Champions League, ancora a Milano. L'ex Manchester City punta dunque a essere in campo per la sfida contro i crociati.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 21 settembre 2026 alle 21:56
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.