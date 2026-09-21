La prima Croazia di Slaven Bilic vedrà la luce sabato 26 settembre, quando è in programma la sfida valida per la Nations League sul campo della Cechia. Un appuntamento da non sottovalutare per una selezione che non può permettersi di fare calcoli, secondo la mentalità del suo nuovo ct: "Tutte e quattro le prossime partite sono cruciali - ha detto il selezionatore dei Vatreni in conferenza stampa -. Non possiamo sottovalutare la Repubblica Ceca perché basiamo tutto su quella partita. Il pubblico si aspetta una vittoria. Con tutto il rispetto per l'avversario, sappiamo che sarà difficile. La nostra ultima partita a Praga è finita 0-0. Oggi è difficile giocare contro Spagna e Inghilterra, ma lo sarà anche contro di loro. Ci serviranno molti sacrifici, ma anche molto coraggio".

Proprio per evitare passi falsi all'esordio, la Croazia dovrà partire forte, ha sottolineato Bilic: "Nessuno avrà qualche giorno di riposo perché non ce lo possiamo permettere. Alcuni hanno giocato di più, altri di meno, alcuni sono in forma smagliante e altri hanno cambiato allenatore. Questa è anche la bellezza della nazionale, perché i giocatori arrivano con stati psicologici diversi. Ci siamo preparati molto prima del raduno. Faremo alcune sessioni di allenamento, e sicuramente ce ne saranno una o due in cui saremo tutti in campo ad allenarci seriamente".