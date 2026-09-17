Non sono certamente passate inosservate le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in riferimento al difensore dei giallorossi, Balerdi. Un elogio importante, scomodando anche un paragone non semplice (con le caratteristiche di Baresi, ndr). E la retroguardia giallorossa si sta ben disimpegnando: un gol incassato in 4 partite (contro l'Atalanta) e miglior difesa di queste prime gare di Serie A. Un'aggressività verticale improntata anche con un rapido recupero del pallone. Nonostante un atteggiamento sempre rivolto alla linea alta, la Roma sa anche difendere nello spazio.