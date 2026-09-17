Non sono certamente passate inosservate le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in riferimento al difensore dei giallorossi, Balerdi. Un elogio importante, scomodando anche un paragone non semplice (con le caratteristiche di Baresi, ndr). E la retroguardia giallorossa si sta ben disimpegnando: un gol incassato in 4 partite (contro l'Atalanta) e miglior difesa di queste prime gare di Serie A. Un'aggressività verticale improntata anche con un rapido recupero del pallone. Nonostante un atteggiamento sempre rivolto alla linea alta, la Roma sa anche difendere nello spazio.

Sezione: Stats / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 10:34
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione