Con la rete realizzata ieri nel corso di Inter-UdineseNicolò Barella timbra una statistica che ne certifica la grande continuità nell'ultimo decennio, vissuto in parte con il Cagliari e poi in maglia nerazzurra, fino agli attuali gradi di vice-capitano (ieri aveva la fascia al braccio per l'assenza di Lautaro Martinez).

"Il nerazzurro (assieme a un altro decano come Zielinski) è l’unico ad aver realizzato almeno un gol e ad aver fornito almeno un assist in tutte le ultime 10 stagioni di Serie A, dal 2017/18 in poi", come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Sezione: Stats / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 12:53
Autore: Antonio Di Chiara
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