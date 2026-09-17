Roma e Inter segnano tanto. Sono infatti i due migliori attacchi della Serie A (i giallorossi sono anche la miglior difesa). Ma come evidenzia Opta - Eurosport, si affrontano anche le due squadre con il maggior numero di tiri in porta effettuati e con il più alto numero di palloni toccati in area avversaria. I giallorossi sono anche una delle tre formazioni ad aver subito meno gol nei top 5 campionati europei.