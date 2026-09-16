Il campionato è iniziato davvero da pochissimo tempo, ma qualche piccolo indizio ce l'ha già dato. Roma e Inter si sfidano sabato alle 18 all'Olimpico e sono i due migliori attacchi della Serie A. La squadra di Chivu ha messo a referto 13 gol in 4 giornate, la Roma ha segnato 12 reti. Un dato importante riguarda anche la densità offensiva dei giallorossi, che toccano il pallone nell'area avversaria davvero con grande frequenza.

Sezione: Stats / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 22:31
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione