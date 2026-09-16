Il campionato è iniziato davvero da pochissimo tempo, ma qualche piccolo indizio ce l'ha già dato. Roma e Inter si sfidano sabato alle 18 all'Olimpico e sono i due migliori attacchi della Serie A. La squadra di Chivu ha messo a referto 13 gol in 4 giornate, la Roma ha segnato 12 reti. Un dato importante riguarda anche la densità offensiva dei giallorossi, che toccano il pallone nell'area avversaria davvero con grande frequenza.