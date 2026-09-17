Marcus Thuram vuole continuare a macinare gol e palloni interessanti in fase offensiva. Come evidenzia Opta, il francese ha preso parte a 12 reti nelle sue ultime nove presenze di campionato. In aggiunta, il classe 1997 è stato coinvolto in cinque gol in 4 sfide contro la Roma in Serie A e solo contro il Torino (7) ha fatto meglio nel torneo.

Sezione: Stats / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 19:51 / Fonte: Opta - Eurosport
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione