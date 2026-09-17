L'inizio di stagione di Malen è solamente un tassello di quello che l'olandese ha fatto da quando è arrivato alla Roma. Come evidenzia Opta, dal suo esordio nel campionato italiano, l'olandese ha realizzato 20 reti in 22 presenze, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore in Serie A nel periodo (a quota 10 c'è Douvikas). Allargando il dato ai top 5 campionati europei, sono almeno tre in più rispetto a chiunque altro (Kane a 17).