Sono i due migliori attacchi di questa primissima porzione di Serie A. Stiamo parlando di Roma e Inter che, quando si affrontano, segnano tanto. Eurosport.it riferisce un dato statistico interessante: i confronti tra giallorossi e nerazzurri contano il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: ben 540 in 186 sfide. L'Inter ne ha realizzati 305, contro i 235 della Roma. Sarà divertimento assicurato? Nerazzurri che sono rimasti imbattuti in 16 delle ultime 18 sfide contro la formazione capitolina.