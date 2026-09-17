Se c'è un dato che può dare un grande stimolo a tutti i tifosi interisti, è sicuramente questo: l'Inter è rimasta imbattuta in 29 delle ultime 30 partite di A, segnando 76 reti nel periodok (2,5 di media). Lo riferisce Opta, spiegando che l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Milan l'anno scorso 8 marzo (0-1), ovvero nell'unico match in questa striscia in cui la squadra di Chivu non ha segnato.