Non ci sono mai stati veri dubbi nella scelta del nuovo portiere dell'Inter. A confermarlo è Fabrizio Romano, che ha fatto chiarezza sulle ultime indiscrezioni di mercato riguardanti il reparto arretrato dei nerazzurri. Secondo l'esperto di calciomercato, Ivan Provedel era il candidato designato già da circa dieci giorni, ben prima della chiusura dell'operazione con la Lazio.

Kepa mai una pista concreta

Romano ha inoltre smentito le voci che nelle ultime settimane avevano accostato Kepa Arrizabalaga all'Inter. Secondo quanto riportato, il portiere spagnolo non è mai stato realmente preso in considerazione dalla dirigenza nerazzurra.

Ausilio aveva già deciso

La scelta della società era infatti ricaduta su Provedel con largo anticipo. Sempre secondo Romano, Piero Ausilio aveva escluso la candidatura di Kepa già diversi mesi fa, ritenendo più adatto il profilo dell'estremo difensore italiano. Con l'accordo ormai definito, l'Inter chiude così il capitolo portiere puntando su Provedel, individuato fin dall'inizio come il successore di Yann Sommer.