Anan Khalaili è il prescelto. Anche la Gazzetta dello Sport conferma che l'Inter ha ormai deciso di puntare con decisione sul nazionale israeliano, e dopo l'accordo col giocatore per un quinquennale da un milione a stagione netto, ecco che i due club si sono seduti al tavolo delle trattative. Secondo la Rosea, l'intesa è decisamente alla portata: l'Union Saint-Gilloise è ben consapevole di essersi ritrovato con un potenziale tesoro tra le mani, in quanto l'esterno israeliano risulta ambito non solo dai due club italiani ma pure da altri all'estero come ad esempio il Borussia Dortmund; però la dirigenza nerazzurra ha già allacciato i rapporti con quella belga e le parti sono ormai vicine ad un accordo definitivo.

Accordo in dirittura per una somma inferiore

Inizialmente la richiesta del Saint-Gilloise era leggermente superiore ai 25 milioni, ma il forcing dell'Inter sta funzionando e una quadra definitiva potrebbe trovarsi attorno ad una proposta di 23 circa con qualche bonus eventuale in aggiunta. Una distanza ridotta, quasi minima, e un colpo in piena linea con la politica di Oaktree sul mercato, con l'Inter che porta a casa un giovane interessante e futuribile, con margini di crescita ancora parecchio elevati.