"La cosa più importante è essere ricordato come una buona persona e aver trasmesso dei valori". Queste le parole usate da Diego Milito, ex attaccante dell'Inter, per commentare il conferimento del 'Premio Internazionale Fair Play Menarini', nella categoria "Stile e Fair Play", ricevuto ieri sera, a Firenze, durante una cerimonia andata in scena al 'Teatro del Maggio Musicale Fiorentino',

"Sono davvero onorato di essere qui questa sera (ieri sera, ndr) - ha aggiunto il Principe - Ringrazio l'azienda Menarini e la famiglia Aleotti per questa opportunità. Credo che la cosa più importante sia essere ricordato come una buona persona e trasmettere dei valori. Questo conta più delle vittorie o delle sconfitte che si possono vivere durante una carriera da atleta".