Stefan de Vrij, nuovo giocatore del Panathianikos, ha ricevuto oggi una visita a sorpresa durante l'allenamento coi nuovi compagni ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi: i suoi genitori sono venuti allo stadio per vederlo. Il signor Jan e la signora Cory hanno approfittato del fatto che il campo dove si allenano gli ateniesi non è lontano da casa loro, quindi hanno voluto venire a vedere il figlio allenarsi per poi scambiare qualche battuta con lui. I coniugi De Vrij hanno espresso la loro gioia per il trasferimento del figlio al Panathinaikos, sottolineando che anche lui è particolarmente felice di questo nuovo passo nella sua carriera. Per l'ex difensore dell'Inter si prospetta la prima recita con la nuova maglia domani pomeriggio, in occasione dell'amichevole con l'Ajax, secondo quanto riportato da bwinSPORT FM.