Comincia con un elogio all'uomo e al giocatore Lautaro Martinez l'intervista rilasciata a Marketing Regitrado da Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, a margine dell'evento Gogolsport: "Lautaro è il nostro capitano e il nostro punto di riferimento - spiega Pupi -. Credo che sia cresciuto costantemente nel corso della sua carriera, oggi è il giocatore che trasmette un senso di appartenenza quando gioca per l'Inter e anche nella nazionale argentina. È un privilegio per Scaloni avere un attaccante come lui a disposizione".

Parlando di Nico Paz, sogno di mercato che è rimasto tale per l'Inter dopo la decisione del Como di acquistarlo dal Real Madrid: "L'aver giocato in così giovane età in Italia gli ha dato l’opportunità di essere convocato nella selezione argentina. Si è meritato di avere questa possibilità di far parte del gruppo che ci rappresenta a questo Mondiale. Essendo così giovane, penso che abbia un futuro enorme davanti a sé: è una risorsa per noi argentini".

Infine, un pensiero su Aimar e Samuel, ex compagni di squadra, ora nello staff di Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste: "Conosco bene entrambi, Walter è un amico perché siamo stati compagni anche nell'Inter. Penso che la qualità migliore dello staff sia quella umana".