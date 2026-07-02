L'Inter ha chiuso l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Ivan Provedel. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa è stata definita sulla base di 3 milioni di euro. L'estremo difensore è pronto a diventare il nuovo numero uno nerazzurro dopo l'addio di Yann Sommer, salutato dal club al termine del contratto.

Operazione definita

L'intesa tra Inter e Lazio è stata raggiunta nelle ultime ore, consentendo ai nerazzurri di assicurarsi un portiere di esperienza e già protagonista in Serie A. Provedel rappresenta il primo tassello per la porta della squadra in vista della prossima stagione, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare a breve dopo le consuete formalità.

L'Inter volta pagina

Con l'arrivo del portiere ex Lazio, l'Inter chiude rapidamente il capitolo legato alla successione di Sommer, affidandosi a un profilo affidabile e già abituato ai palcoscenici del massimo campionato italiano. Josep Martinez dovrebbe essere promosso titolare con Provedel dodicesimo uomo. L'operazione, conclusa per 3 milioni di euro, permette ai nerazzurri di rinforzare il reparto con un investimento contenuto e mirato. Le visite mediche sono fissate per la prossima settimana.