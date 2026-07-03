Ultime partite dei sedicesimi di finale al Mondiale, con l'Argentina pronta a giocarsi le proprie chances (certamente da favorita) oggi a mezzanotte contro Capo Verde per arrivare agli ottavi di finale. La Gazzetta dello Sport ne parla con Gabriel Omar Batistuta. "Seriamente, io sono fiducioso ma non tranquillo. Una cosa è la fase a gruppi, un'altra quando giochi per andare avanti o a casa. Tutti parlano ma dimenticano che il calcio è correre dietro a una palla, che a volte colpisce il palo e non sai se andrà dentro o fuori".

Qual è il segreto di Scaloni?

"La squadra con lui sta bene. Diciamo la verità, questo è calcio, non bisogna studiare come per andare sulla luna. Se allenatore e squadra hanno un buon rapporto, è una grande conquista: tutti seguiranno le sue idee. E Scaloni ci sta riuscendo".

A volte però scegliere non è facile. Lautaro o Alvarez? Lautaro non merita di continuare a giocare?

"Se sta facendo bene, è giusto che giochi, vero. Certo, anche Julian Alvarez è fortissimo e meriterebbe perché è campione del mondo. È inevitabile: se togli uno dei due, sembra ingiusto in ogni caso. Decide Scaloni".