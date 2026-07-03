E' arrivato anche il via libera del presidente della Lazio, Claudio Lotito, riguardo al trasferimento di Ivan Provedel all'Inter per 3 milioni di euro. "Un’intesa di massima era stata raggiunta già a metà giugno - ricorda oggi il Corriere dello Sport -, in concomitanza con una visita di Rava, procuratore del portiere, nella sede interista. L’ultimo step per chiudere l’operazione era, appunto, il semaforo verde del presidente biancoceleste, che, come spesso accade, si è fatto attendere".

Provedel dovrebbe comunque arrivare settimana prossima a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto, un triennale da 1,5 milioni di euro a stagione. "Arriva per fare da vice a Martinez, scelto come nuovo titolare, al posto di Sommer, a cui per due stagioni ha fatto a sua volta da secondo. L’Inter ha voluto dare fiducia allo spagnolo, che, pur in una stagione difficile - le indagini sull’incidente stradale che l’ha visto coinvolto e in cui è morta una persona non sono ancora concluse - e dopo qualche problemino extra-campo, si è fatto sempre trovare pronto con ottime prestazioni, con tanto di conquista della Coppa Italia da titolare. Puntare sull’ex-Genoa, per l’Inter, significa anche poter risparmiare risorse per altri obiettivi di mercato, evitando di investirle per un nuovo portiere. Di qui anche la decisione di ingaggiare un profilo esperto e “sicuro” come secondo, attraverso un affare dall’esborso contenuto".