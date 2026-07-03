Mentre l'Inter chiude con la Lazio per Provedel e tratta Khalaili e Chalobah, il Mondiale continua e in copertina ci finisce proprio un nerazzurro.

Nonostante la sconfitta amarissima contro il Portogallo, infatti, va sottolineato il torneo di Petar Sucic, ottimo anche contro i lusitani e sfortunato nel gol annullato per offside che, ragionevolmente, avrebbe consegnato ai suoi gli ottavi di finale. E attenzione pure a Ivan Perisic: suo il gol del momentaneo 1-0 croato...