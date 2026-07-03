La FIFA è intervenuta con una nota ufficiale per chiarire la controversia nata dopo l'annullamento del gol di Gvardiol nella sfida tra il Portogallo e la Croazia di Sucic. Secondo la federazione mondiale, i dati raccolti dalla tecnologia integrata nel pallone ufficiale dei Mondiali hanno confermato un tocco di mano del croato Igor Matanovic, episodio che ha preceduto la rete poi annullata.

La spiegazione della tecnologia utilizzata

La FIFA spiega che, sulla base delle rilevazioni tecniche, l'arbitro ha potuto segnalare correttamente il fuorigioco e invalidare il gol. Nella nota viene inoltre ricordato che i sensori installati all'interno del pallone sono in grado di rilevare anche i contatti più lievi, non visibili a occhio nudo, mostrando i dati in tempo reale durante la trasmissione televisiva. Una tecnologia che, conclude la federazione, fornisce agli ufficiali di gara informazioni precise per assumere decisioni più rapide e accurate.